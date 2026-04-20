Kentsel dönüşüm gerilimi: Site 2022'de yıkıldı, hak sahipleri mağdur oldu
20.04.2026 09:36
Star Haber
Kentsel dönüşüme giren bir sitenin hak sahipleri eylem yaptı. Firma sahibi yanlarına gelince gerginlik yaşandı.
Beylikdüzü’nde 2022’de kentsel dönüşüme giren 212 dairelik, 30 yıllık sitenin projesi aksadı. Yerine yapılması planlanan 9 bloklu, 512 dairelik yeni sitenin 2025’te teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak aradan geçen sürede inşaat tamamlanamadı; 9 bloktan yalnızca 2’si yükselirken, 7 bloğun yapımına henüz başlanmadı.