Kentsel dönüşüm gerilimi: Site 2022'de yıkıldı, hak sahipleri mağdur oldu

Beylikdüzü’nde 2022’de kentsel dönüşüme giren 212 dairelik, 30 yıllık sitenin projesi aksadı. Yerine yapılması planlanan 9 bloklu, 512 dairelik yeni sitenin 2025’te teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak aradan geçen sürede inşaat tamamlanamadı; 9 bloktan yalnızca 2’si yükselirken, 7 bloğun yapımına henüz başlanmadı.