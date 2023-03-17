Kentsel dönüşüme maliyet engeli

Deprem korkusu kentsel dönüşümü yeniden gündeme getirdi.. Ancak inşaat sektöründe maliyetlerdeki artış mülk ahiplerini zorluyor. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a göre bir binanın dönüşümü için metre kare maliyeti 2 bin liradan ortalama 14 bin liraya kadar çıktı. İstanbul'da bu nedenle birçok kişi dönüşüm kararı almayı erteliyor. Haber: TUANA ÇİFTÇİ Kamera: İSMAİL KAMİT

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