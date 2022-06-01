Kepçe operatörü, içinde sürücüsü olan otomobili ters çevirdi
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içinde sürücüsü olan otomobili önce kovaladı ardından ters çevirdi. Korkuyla araçtan çıkan sürücü, kepçe operatörünü durdurmaya çalışsa da başaramadı. Operatör, ters dönmüş haldeki otomobili sürükledi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kepçe operatörü gözaltına alındı.
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