Kesilen ağaçta bulunan sincap esnafın maskotu oldu

Osmaniye’de çiçekçilik yapan Sinan Biçer’in kesilen bir ağaçta bulduğu yavru sincap, mahalle esnafının yanından ayrılmaz oldu. Biçer’in yaklaşık 6 ay boyunca biberonla besleyip ‘Mamut’ adını verdiği sincap, mahalledeki her dükkana girip çıkıyor. Akşamları birlikte eve gidip sabah da dükkanı beraber açtıklarını anlatan Biçer ‘‘Arkadaşların dükkanlarına gidip karnını doyuyor, sonra geri geliyor. Müşteriler de çok seviyor. Mamut aileden biri gibi oldu’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 12:36

TÜRKİYE HABERLERİ