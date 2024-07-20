Kıbrıs'a deniz çıkarması nasıl yapıldı? | NTV ekipleri harekatın sembol noktalarında
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü. Gün boyu Kıbrıs şehitleri için anma programları yapılacak, zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlanacak. Türk askeri
20 Temmuz 1974 sabahı denizden ilk çıkarmayı Yavuz Çıkarma Plajı'na yapmıştı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar şafak nöbeti tutuldu. Peki Kıbrıs'a deniz çıkarması nasıl yapıldı? NTV ekibinden Osman Terkan harekatın sembol noktalarından anlattı..
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Dünya
- Asker