Kıbrıs'tan gelen 459 kişi karantinada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gemilerle Mersin'e getirilen 459 öğrenci ve TIR şoförü karantina altına alındı. Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 Türk vatandaşı da Bolu'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi.
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NTV 27.03.2020 - 09:43| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:02
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