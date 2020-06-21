Kick boksçu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu, üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. HABERE GİT
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DHA 21.06.2020 - 17:19| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 17:27
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