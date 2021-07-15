Adana’da kar maskeli bir soyguncu, akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yaptı. 31 yaşındaki Fatih A., montunun koluna sakladığı kılıçla kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. 20 yaşındaki kasiyer Yusuf D. kasadaki 900 TL’yi soyguncuya verdi. Tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alarak kaçan Fatih A., güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu evinde yakalandı.
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ntv.com.tr 15.07.2021 - 13:58| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 14:22
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