“Kılıç kalkan oyunu” gibi bıçaklı kavga

İstanbul Beyoğlu’nda alkollü olduğu öğrenilen iki kişiden biri eline sandalye ve bıçak, diğeri de meyve kasasını alarak birbirine saldırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü iki kişinin bıçaklı kavgası ise kılıç kalkan oyununu aratmadı.

NTV 24.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 10:46

DİĞER VİDEOLAR