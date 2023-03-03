Kılıçdaroğlu: Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından video paylaştı.

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