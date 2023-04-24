Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kamera karşısına geçti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu "Yiğitlerim" başlıklı videoda, seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı.
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