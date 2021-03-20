Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Kadınların hakkını, hukukunu her platformda sonuna kadar savunacağım" dedi .
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NTV 20.03.2021 - 13:39| Son Güncelleme : 20.03.2021 - 14:46
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