Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Kadınların hakkını, hukukunu her platformda sonuna kadar savunacağım" dedi .

NTV 20.03.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 20.03.2021 - 14:46

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