Kılıçdaroğlu: Mersin ve Adana'yı özel ekonomi bölgesi yapacağız
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Adana ve Mersin'i kapsayan özel bir ekonomi bölgesi kurulacağını söyledi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, İskenderun ve Mersin Limanlarını ise dünyanın en büyük limanları haline getireceklerini belirtti.
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