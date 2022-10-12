Kılıçdaroğlu Washington'dan hükümeti eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin üçüncü gününde başkent Washington'a geçti. Manhattan'da TÜRKEN Vakfı binasının inşaatı önünden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ve aile yapısının korunması tartışmaları üzerinden hükümeti eleştirdi.
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