Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı mesajı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yeni bir video mesaj yayımladı. Yeni videonun başlığı "Sığınmacılar. Kaçaklar." Kılıçdaroğlu, bir kez daha Suriyelilerin 2 yıl içerisinde ülkelerine gönderileceğini söyledi. Sığınmacıların temelde birt kaynak sorunu olduğunu da söyleyen CHP lideri, Fırat ve Dicle nehirlerinin kuruma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
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