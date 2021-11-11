Kılıçlı cinayet önlenebilir miydi?

Kılıçla katledilen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz için Ankara’da bugün cenaze töreni düzenlendi. Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Katil zanlısının annesi, oğlunun 14 yaşından beri psikojik tedavi gördüğünü, ilaçlarını düzenli kullanmadığını ve 2-3 senedir de tedaviyi reddettiğini söyledi. Peki bu cinayet önlenebilir miydi? (Haber:Gökhan Gerçek-Deniz Tüysüz Kamera:Atilla Erturan)
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