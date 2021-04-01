Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı

İstanbul Esenyurt’ta akrabalar arasında çıkan kavgaya bir taraf kılıç, diğer taraf da pompalı tüfekle geldi. Aileden bir kadın da ayağından çıkardığı terlikle kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 01.04.2021 - 15:45| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 16:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.