Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Irak ve Suriye’de eğitim gördükten sonra Türkiye’ye gelen PKK’lı kadın terörist, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul’dan Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan ekipler, Ayşe Ö.’yü parmak izi kontrolünde yakaladı. Adliyeye sevk edilen kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece mahkemece tutuklandı.
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