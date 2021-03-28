Kilometrelerce kaçan hırsızları ‘kiralık araç’ yakalattı

İstanbul’da polis, hırsızlık yapıp kaçan 3 zanlıyı, araç takip sistemi sayesinde yakaladı. Sancaktepe’de hırsızlık yapan zanlılar kiraladıkları araçla kilometrelerce kaçtı. Polis ekipleri, kiralık aracın takip sistemi sayesinde Esenyurt’a kadar izledikleri hırsızları bir kavşakta sıkıştırdı. Havaya ateş açılarak durdurulan 3 zanlı kelepçelenip gözaltına alındı.

ntv.com.tr 28.03.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 28.03.2021 - 12:16

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