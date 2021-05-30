Kilometrelerce kaçtı, yakalanınca dişini arattı: 7 milyar verdim o dişe
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 arkadaş, kilometrelerce süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan Emre Y., ‘‘Dişim düştü, ışığı yakasınıza abi, 7 milyar verdim ben o dişe’’ diyerek polise yeşilliklerin arasında takma dişini arattı. Araçlarında pompalı tüfek ve silah bulunan 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 12 bin 600 TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 30.05.2021 - 10:00| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 10:14
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