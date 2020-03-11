Kimler maske takmalı?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Arman Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gece NTV yayınında alınabilecek kişisel önlemleri anlattı. Maskeyi hasta olanların takması gerektiğini belirten Arman, virüse karşı en önemli çözümün kişisel hijyen olduğunu söyledi.
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NTV Haber 11.03.2020 - 04:45| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 05:05
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