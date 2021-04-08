Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı

İstanbul Şişli'de girdiği iş yerlerinde masa üzerinde bulunan cep telefonlarını el çabukluğu yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu R.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Mağdurların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 hırsızlık olayının failinin aynı kişi olduğunu belirledi. R.A.'nın Beyoğlu'nda oturduğu adresini belirleyen ekipler, eve yaptıkları baskında R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.04.2021 - 10:07| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 10:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.