Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı

İstanbul Şişli'de girdiği iş yerlerinde masa üzerinde bulunan cep telefonlarını el çabukluğu yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu R.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Mağdurların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 hırsızlık olayının failinin aynı kişi olduğunu belirledi. R.A.'nın Beyoğlu'nda oturduğu adresini belirleyen ekipler, eve yaptıkları baskında R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


NTV 08.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 10:24

DİĞER VİDEOLAR