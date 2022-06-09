Kira artışına yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak?

1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranının yüzde 25 olarak sabitlenmesi yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor. NTV canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz yeni düzenleme ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi.
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NTV Haber 09.06.2022 - 07:56| Son Güncelleme : 09.06.2022 - 07:59
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