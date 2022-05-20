Kira artışları özel okulları da vurdu

Yüksek kiralar yeni evlenecekler başta olmak üzere çok sayıda aileyi derinden etkiliyor. Bu durumdan mağdur olanlar arasında özel okullar da var. Binaları kiralık olan özel okullar, yüksek zamlar yapan mülk sahipleriyle sorunlar yaşıyor. O kadar ki, Eylül ayında bir çok okul sırf bu yüzden kapanabilir.
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NTV Haber 20.05.2022 - 20:44| Son Güncelleme : 20.05.2022 - 20:50
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