Kiracı kapılara kadar her şeyi çalıp kaçtı

Adana’da bir kişi, eşyalı olarak kiraladığı evdeki tüm eşyaları, mutfak dolaplarını, kombiyi, petekleri hatta kapıları bile çalarak kaçtı. Komşular daire kapısının olmadığını görünce ev sahibine haber verdi. 2 bin 400 liraya kiraladığı evini bomboş bir halde bulan ev sahibi M.T. ‘‘Güvenlik kamerasının görüntülerinden mutfak dolaplarını kime sattığını bulduk ve polisle gidip geri aldık. Gülsek mi ağlasak mı bilemedik. Böyle bir hırsızlık bir daha yaşanmaz herhalde. O da geldi bizi buldu’’ dedi. Evi kiralarken kendisini esnaf olarak tanıtan Hüseyin Can T. aranıyor.
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