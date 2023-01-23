Kiracısını çıkarabilmek için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
İstanbul Fatih'te bir dükkan sahibi kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip sarımsaklı su döktü. Tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova'nın iddiasına göre, mülk sahibi M.Ş. 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani yaklaşık 112 bin TL'ye yükseltmek istedi. Kira artışını kabul etmediğini söyleyen Roustamova ''O günden beri hakaret ve küfür ediyor. En son tavanı delip aklınıza gelebilecek her şeyi döktü.'' dedi. Yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığını söyleyen Roustamova, dükkan sahibine dava açtı.
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