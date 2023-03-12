Kiraladığı iş yerini sigorta için inceletince hasar ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da 4 ay önce kiraladığı iş yerini sigortalatmak için binada inceleme yaptıran Nursel Keklik, bodrum katındaki kolonlarda betonun dağıldığını, demirlerin korozyona uğradığını görünce tahliye kararı aldı. İş yeri sahibi, kira sözleşmesindeki sürenin tamamlamadığını gerekçe göstererek dava açtı. Keklik, "Deprem olmasa da yıkılabilecek bir bina burası. Tam anlamıyla bir tabut. Ben ve binadaki herkes mezarımızdayız'' dedi.
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