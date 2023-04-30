Kirazlıtepe Mahallesi dönüşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012'de başlattığı "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" çalışmasıyla yapı stokunun yenilenmesi için ilçe belediyeler ve özel sektörlerle projeler yürütülüyor.
İstanbul'da 39 ilçede 695 bin yapının kentsel dönüşümü tamamlandı.O yerlerden biri de Üsküdar Kirazlıtepe...
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