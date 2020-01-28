Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz: Şu an için can ve mal kaybı yok

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, canlı yayında son durumu aktardı. Şimdilik üzücü bir durumun olmadığını belirtti.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER