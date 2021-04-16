Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye çarparak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü Yusuf Ö., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin karşı şeride geçtiği yolun boş olması sonucu faciadan dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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NTV 16.04.2021 - 13:22| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 13:36
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