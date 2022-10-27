Kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünde birdirdir oynadılar

Erzincan’da 3 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. ÇevredEkilerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidinde birbirlerinin üzerlerinden atlayan gençler, yeşil ışık yanana kadar oyunlarına devam etti.

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