Kırmızı ışıkta geçen sürücü durağa daldı (Duraktaki adam böyle sürüklendi)
İstanbul Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için direksiyon kırınca otobüs durağına daldı. O sırada durakta iki kişi bekliyordu. Duraktakilerden biri çarpmanın şiddetiyle yığılıp kalırken diğeri sürüklendi. Şoka giren adam hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Çevreden koşanların müdahalesiyle 2 adam hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 14.03.2021 - 10:49| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 11:03
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