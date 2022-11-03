Kırmızı ışıkta geçip ambulansla çarpıştı: Kazada annesi öldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir sürücü kırmızı ışıkta geçince facia yaşandı. Annesiyle beraber hastaneden çıkan 45 yaşındaki Vural Güleç, yeşil ışığı beklemeden karşıya geçince ambulansla çarpıştı. Güleç'in 69 yaşındaki annesi tüm müdahalalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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