Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası’nda kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı. Evinin kapısının kırıldığını ve eşyalara zarar verildiğini gören Coskun Halcı, kamera görüntülerini izleyince dev bir ayıyla karşılaştı. Kar üzerindeki ayak izlerinden ayının gittiği güzergahı takip eden Halcı, ''Resmen güç denemesi yapmış. Evin kapısını olduğu gibi içeri geçirmiş. Buradaki evlere tek tek uğrayıp rızkını almış, sonra da diğer obaya geçmiş'' dedi.
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