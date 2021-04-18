Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yaptı (Plakasını da söktü)
Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, plakasını söktüğü otomobiliyle kız arkadaşının etrafında drift attı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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ntv.com.tr 18.04.2021 - 17:36| Son Güncelleme : 18.04.2021 - 17:53
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