Sokağa çıkma kısıtlamasında bayram alışverişi

Normal şartlarda arife günü alışveriş yoğunluğu yaşanan noktalar kısıtlama nedeniyle sessizdi. İzmir ise diğer illere göre biraz daha kalabalıktı. Gıda alışverişine gidenler saat 17'ye kadar açık olan dükkanları doldurdu.

NTV 24.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:31

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