Kişiye özel 'implantlar' hastalara şifa oluyor (Bakan Varank'tan METÜM'e ziyaret)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'daki, Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (METÜM) ziyaret etti. Merkezde, kişiye özel tasarlanan "vücut yedek parçaları" yani implantlar 3 boyutlu yazıcılar kullanarak üretiliyor.
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NTV 19.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:18
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