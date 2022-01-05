Kıskanç koca dehşeti: Yumrukladığı eşi merdivenlerden yuvarlandı

İstanbul’da kocasının sokak ortasında yumrukladığı 34 yaşındaki Aynur T. merdivenlerden yuvarlandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde Aynur T. ile kocası taksiye binerken görülüyor. İddiaya göre, kıskançlık yüzünden sinirlenen Ümit T. eşini yumruklamaya başlıyor ve genç kadın dengesini kaybederek merdivenlerden düşüyor. Ümit T. arkasına bile bakmadan kaçıp giderken genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi olmadı ve polislerin yakaladığı eşi serbest bırakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 11:13

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