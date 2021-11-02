‘Kistim var’ diyerek topladığı bağışlarla estetik yaptırdı
Sosyal medya platformu Twitch son dönemin popüler uygulamalarından... Sistem içinde para aktarılabiliyor olunca dolandırıcılar da gözlerini bu uygulamaya dikti. Kimileri duygu sömürüsü yaparak bağış topluyor. Ancak durum bundan çok daha ciddi. Çalıntı kredi kartlarıyla kara para aklama iddiası Meclis’e taşındı. (Haber:Yağız Şenkal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.