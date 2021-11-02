‘Kistim var’ diyerek topladığı bağışlarla estetik yaptırdı

Sosyal medya platformu Twitch son dönemin popüler uygulamalarından... Sistem içinde para aktarılabiliyor olunca dolandırıcılar da gözlerini bu uygulamaya dikti. Kimileri duygu sömürüsü yaparak bağış topluyor. Ancak durum bundan çok daha ciddi. Çalıntı kredi kartlarıyla kara para aklama iddiası Meclis’e taşındı. (Haber:Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 02.11.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 13:38

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