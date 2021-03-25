Kıyafetindeki nazar boncuklu çengelli iğneyi yuttu

Diyarbakır'da yaşayan Solmaz ailesinin 5 aylık oğulları Efraim, kıyafetine nazar bocuğu ile takılan çengelli iğneyi yuttu. Durumu fark eden ailesi hemen nazar boncuğunu çıkardı ancak çengelli iğne bebeğin yemek borusuna kaçtı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonla, çengelli iğne yemek borusundan çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof.Dr. Yaşar Doğan ‘‘Çocukların üzerine tehlike arz edebilecek cisimler takılmamalı’’ diyerek aileleri uyardı.

ntv.com.tr 25.03.2021 - 15:42 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 16:02

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