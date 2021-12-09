‘Kıyafetleri kirli’ diye araçtan indirilmek istenen işçi: ‘‘Benim yüzümden şoför işsiz kalmasın’’

Muğla’da ‘kıyafetleri kirli’ diye bir yolcuyu araçtan indirmek isteyen minibüs şoförü büyük tepki toplamıştı. Olayın ardından şoförlük kartı elinden alınan Sait Demir'e, aracından indirmeye çalıştığı Hasan Duman sahip çıktı. Duman, ‘‘Benim yüzümden işsiz kalmasın, işsizliğin ne demek olduğunu iyi bilirim’’ dedi.

Haberler - NTV 09.12.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 10:59

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