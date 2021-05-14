Kıyılarda kaplumbağa ölümleri arttı

Antalya kıyılarında son günlerde deniz kaplumbağası ölülerine rastlanılıyor. Ölümlerin özellikle kaplumbağaların yumurtlama dönemine denk gelmesi endişeye yol açtı. Uzmanlara göre ölümlerin nedeni kıyaya çok yakın noktada denize bırakılan balıkçı ağları.
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NTV 14.05.2021 - 17:05| Son Güncelleme : 14.05.2021 - 17:13
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