Kız arkadaşıyla karşılaştığı gazinoyu pompalıyla taradı
Denizli’de eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan 36 yaşındaki Muhammed M. mekanı pompalı tüfekle taradı. Kız arkadaşını zorla götürmek isteyen adama gazinonun sahibi izin vermeyince kavga çıktı. Mekandan ayrılan Muhammed M., pompalı tüfekli ve silahlı 7 arkadaşıyla geri dönüp gazinoyu taradı. Çatışmada gazino sahibi ve iki çalışan yaralandı. 4 arkadaşı tutuklanarak cezavine gönderilen Muahmmed M. aranıyor. Muhammed M.’nin adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi beş suç kaydının olduğu öğrenildi.
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NTV 14.08.2021 - 11:01| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 11:15
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