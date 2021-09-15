Kız kardeşinin videosunda gördüğü çocuğu öldüresiye dövdü

Aksaray’da 31 yaşındaki İsmet B., kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Telefonla buluşmaya çağırdığı çocuğa defalarca tekme ve yumruk atan İsmet B.’yi, çocuğun dayısı durdurdu. Gözaltına alınan İsmet B., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Sürekli tehdit edildiklerini anlatan anne Hicran Neşeli ‘‘Videoyu kendi kardeşi çekip paylaşmış, cezasını benim çocuğum çekiyor. Dayısı yetişmeseydi çocuğum belki hayatta olmayacaktı. Cezasını çekmesini istiyorum’’ diyerek tepki gösterdi.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 17:32

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