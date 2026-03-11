Kız öğrencinin çevre duyarlılığı taktir topladı

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Narlıca Anadolu Lisesi'nde öğrencilere çevre duyarlılığını artırmak için sosyal deney için okul koridoruna boş pet şişe bırakıldı. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi olan Hacer Kurtoğlu, koridorda yürüdüğü esnada arkadaşlarının top olarak oynadığı şişeyi yerden alarak çöp kutusuna attı. Kurtoğlu'nun arkadaşlarının top oynadığı pet şişeyi alıp çöpe attığı anlar kameraya yansıdı. Yerdeki şişeyi alıp çöpe attığı davranışıyla takdir toplayan Kurtoğlu'na okul idaresi tarafından akıllı saat hediye etti. Sosyal medyadan izlediği sosyal deneyin başına geleceğini düşünmediğini ifade eden Kurtoğlu, şişeyi çöpe attığı davranışından dolayı akıllı saat hediye edildiğini söyledi.

"Ben böyle sosyal deneyleri sosyal medyada görüyordum ama başıma geleceğini düşünmemiştim"

Okulda yerde gördüğü çöpleri her gördüğünde çöpe attığını söyleyen ve takdir toplayan davranışıyla akıllı saat kazanan öğrenci Hacer Kurtoğlu, "Narlıca Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıfa gidiyorum. Ben o zaman sınıftan çıkmıştım. 12'nci sınıflar şişeyle top oynuyorlardı, ben de oradan geçince şişeyi çöpe attım. Böyle olacağını bilmiyordum, okulumuzun müdürü de kameralarda görmüş. Ödül vermek için beni çağırdı ve bu davranışımdan dolayı akıllı saat verildi. Normalde de yerde gördüğüm çöpleri alıp çöpe atan biriyim. O gün ilk çöp o değildi. Ben böyle sosyal deneyleri sosyal medyada görüyordum ama başıma geleceğini düşünmemiştim. İnsanlarda çevrelerini temiz tutsun. Belki yapacakları bir davranış benim gibi olay büyüyebilir" ifadelerini kullandı.