Kız öğrencisine cinsel tacizle suçlanan tekvando hocasına dayak
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen tekvando hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.