Kızakla kayarken az kalsın canından oluyordu

Bursa’da karla kaplı yokuşta kızakla kayan bir genç, havalanarak ağaca çarptı. Arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, gencin şarampole yuvarlandığı da görülüyor. Kızaklı genç şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Bir başka kar eğlencesi de suda bitti. Kahramanmaraş’ta buz tutmuş Göksu Çayı’nın üzerinde oynayan gençler, buzun bır anda kırılması sonucunda kendilerini suda buldular.
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