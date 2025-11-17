Kızılay tabelasındaki fotoğraf sırasında bıçaklı kavga
17.11.2025 15:01
DHA
Ankara'da sosyal medyada popüler hale gelen "Kızılay" yazılı yön tabelasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu sırada çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
