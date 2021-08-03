"Kızılçam için 5-10 yıl gerekiyor"

Yanan alanların eski haline gelmesi için yapılacak işlemler hayli önemli. Peki nasıl bir planlama yapılması lazım? Hangi alanlar doğal haline bırakılmalı? Nerelerde dikim yapılmalı? Ormancılık Bilimleri Uzmanı Profesör Doktor melih Boydak NTV'nin sorularını yanıtladı.
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NTV 03.08.2021 - 10:07| Son Güncelleme : 03.08.2021 - 10:17
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