Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime geçiyor
Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağının testleri devam ediyor. Bayraktar Kızılelma orta irtifa testini de başarıyla tamamladı. Projede önemli bir aşamaya geçildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2024'ün başında Kızılelma'nın seri üretimine başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.